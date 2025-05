Entrelinhas

A Câmara de Bauru encaminhou na terça-feira (27) informações requisitadas pela Procuradoria-Geral de Justiça, órgão máximo do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), a respeito da polêmica lei que instituiu um novo organograma no âmbito da Prefeitura de Bauru.

Se o texto constante do projeto do qual a lei se originou tinha mais de 900 páginas, a manifestação da procuradora da Casa tem duas. Diz apenas que o texto "seguiu o devido processo legislativo", contou com mudanças e supriu as lacunas deixadas ante a Ação Direta de Inconstitucionalidade que derrubou dezenas de cargos comissionados e funções de confiança.

Tutorial

Mais do que isso, a manifestação da procuradora também encaminha os anexos relacionados ao projeto, mas esboça um "passo a passo" ensinando o procurador a acessar o texto na íntegra no site da Câmara. "Assim, basta clicar sobre a Lei Municipal 7913/2025 que toda a lei, com suas alterações, irá aparecer", diz.