Palmeiras goleia em adeus de Estêvão ao Allianz e segue 100%

O Palmeiras fechou a fase de grupos da Libertadores com 100% de aproveitamento e goleada no Allianz Parque. Nesta quarta-feira (28), o Verdão venceu o Sporting Cristal-PER por 6 a 0, pela sexta rodada da primeira fase da competição continental. Estêvão, Flaco López (duas vezes), Raphael Veiga, Paulinho e Facundo Torres anotaram para os mandantes.

A partida marcou o último jogo de Estêvão no Allianz Parque. O atacante se despede do clube depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes, que acontece entre junho e julho nos Estados Unidos. Após o torneio, ele se junta ao elenco do Chelsea.

Com este resultado, o Palmeiras fica com 18 pontos, liderando o Grupo G, com 11 pontos de vantagem para o Cerro Porteño, segundo colocado, com sete. O Sporting Cristal, por sua vez, se despede da Libertadores na primeira fase, como lanterna da chave, com quatro pontos. O Bolívar ficou em terceiro e vai aos playoffs da Sul-Americana.