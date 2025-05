Neymar é titular, mas Santos perde amistoso para RB Leipzig

Com o relógio marcando 14 minutos, a rede balançou. Em cobrança rápida de escanteio, Xavi Simons dominou pela esquerda, puxou para o meio e soltou o pé. A bola desviou no meio do caminho e matou o goleiro do Peixe, que nada pôde fazer para evitar o primeiro gol dos alemães.

Em desvantagem, o Alvinegro Praiano tentou reagir, porém encontrou dificuldades para armar jogadas. Aos 34, então, Neymar descolou grande lançamento para Tiquinho. Bem posicionado, Vandevoort espalmou.

No fim do primeiro tempo, os estrangeiros voltaram a assustar. Com 37 minutos, Raum apareceu livre nas costas da defesa depois de cobrança de escanteio, mas chutou pelo lado. Na sequência, Simons aproveitou a sobra após bate-rebate e concluiu forte. A bola explodiu na marcação.