Bauru Basket perde jogo 3 e está eliminado 

O Bauru Basket foi eliminado do NBB Caixa na noite desta quarta-feira (28) para o KTO/Minas. O jogo 3 da semifinal do campeonato terminou em 70 x 65 para o clube mineiro. Nos dois primeiros quartos da partida, o Minas abriu uma vantagem considerável em cima do Dragão. O clube de Bauru lutou para reverter o placar e chegou a virar a partida por alguns minutos. No entanto, o esforço não foi o suficiente e os adversários carimbaram sua vaga para a final.

Os destaques do Bauru Basket foram Dontrell Brite, com 26 pontos, e Andrezão, com 14. Alex Garcia aparece no topo da lista de assistências, com 7 tentos.

Do lado adversário, quem se destacou foi Baralle, com 15 pontos. Paranhos liderou os rebotes, marcando 11 pontos para os mineiros.