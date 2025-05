Atenção: DAE fará manutenções nas regiões Sul e Sudoeste de Bauru

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru informa que realizará na manhã desta quinta-feira (29) duas intervenções programadas no sistema de abastecimento de água, a serem executadas pela equipe da Eletromecânica. As regiões Sul e Sudoeste da cidade terão interrupção temporária no fornecimento.

No reservatório Pulmão Novo, localizado ao lado da Estação de Tratamento de Água (ETA), será realizada uma manutenção corretiva e preventiva na válvula de retenção instalada na tubulação de sucção da bomba de recalque que atende à região do Parque dos Sabiás. Durante a execução do serviço, o abastecimento do reservatório ficará temporariamente interrompido, afetando o fornecimento de água nas regiões sul e sudoeste da cidade, incluindo os seguintes bairros: Parque dos Sabiás, Residencial Quinta Ranieri, Joaquim Guilherme, Parque das Andorinhas, Jardim Ouro Verde, Parque Santa Cecília, Jardim Terra Branca, Vila Independência, Vila Nipônica e Jardim Shangri-Lá.

Simultaneamente, será realizada uma manutenção preventiva na subestação de energia da unidade da Praça Portugal. Para a execução desta intervenção, será necessário o desligamento temporário da energia, ocasionando a paralisação do sistema de bombeamento, o que comprometerá o abastecimento no setor elevado da unidade. As regiões afetadas incluem os bairros Altos da Cidade, Estoril I, Estoril II e adjacências.