Após 4 anos, radares voltam para o trecho do DER em Bauru

Os radares do quilômetro 3 da estrada SPA 354/294, também conhecida como prolongamento da avenida Elias Miguel Maluf, na Vila Industrial, em Bauru, estão de volta para multar os motoristas que trafegarem acima do limite de 40 km/h. No entanto, ainda não foi divulgado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), responsável pelo trecho, quando os equipamentos entrarão em operação. Conhecidos pelos motoristas que trafegam naquela região, estes aparelhos, instalados em ambos os sentidos da via, permaneceram ali por anos, até serem removidos em fevereiro de 2021, devido ao encerramento contratual.

Conforme reportagem do JC/JCNET, condutores passaram a transitar pelo trecho em alta velocidade. Isso resultou, desde então, em queixas de moradores que alegam insegurança para atravessar a pista. De acordo com os reclamantes, os horários considerados mais perigosos são os das 6h às 7h, das 12h às 14h e entre 17h e 19h.

Em nota enviada ao JC/JCNET pelo DER, ainda em 2021, o órgão afirmou que trabalhava no edital de licitação para a contratação de novos equipamentos. Nenhuma previsão foi divulgada na ocasião, mas, com a instalação realizada em maio de 2025, o processo levou quatro anos para sair do papel. Nesta quarta-feira (28), a reportagem voltou a acionar o DER para saber a data de início da operação e aguarda resposta.