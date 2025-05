Chuva em Bauru é prelúdio para frio intenso a partir de amanhã

A chuva voltou a dar as caras com intensidades fraca e moderada nesta manhã de quarta-feira (28), em Bauru, e ela é um prelúdio para um frio intenso que está previsto pelo Centro de Meteorologia (IPMet), a partir desta quinta-feira (29). Isso é devido a aproximação de uma nova frente fria seguida por uma massa de ar frio de origem polar. As temperaturas devem cair consideravelmente, ao menos até sábado (31), período em que as mínimas podem oscilar entre 5 e 7 graus. Há também previsão de chuva, informa o site do instituto.

Segundo a Defesa Civil do Município, estas chuvas estarão acompanhadas de ventos em rajada trazendo o risco de quedas de árvores, placas e danos em telhados. O órgão recomenda cautela durante este período e não buscar abrigo em baixo de árvores ou estruturas desconhecidas.

De acordo com o IPMet, nesta quarta-feira (28), existe a aproximação da nova frente fria em Bauru e região, ocasionando aumento da nebulosidade e ocorrência de áreas de chuva com trovoadas isoladas no decorrer da tarde, principalmente a partir do oeste paulista. As temperaturas começarão a entrar em declínio.