Maílson da Nóbrega discute em Bauru a economia do Brasil

O ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega estará em Bauru no dia 5 de junho, uma quinta-feira, quando fará a palestra "A Perspectiva da Economia Brasileira: Impacto nos Setores Público e Privado", no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 21ª Subseção de Bauru. Atualmente sócio da Tendências Consultoria Integrada, empresa de consultoria econômica e política sediada em São Paulo, o economista discutirá o assunto a partir das 19h, em evento com apoio do Jornal da Cidade/JCNET. A participação é gratuita e as inscrições já estão abertas.

Na oportunidade, também será anunciada a parceria entre a FIA Business School com a Reinaldo Cafeo Inteligência em Negócios e a Soluções Certas Consultoria Empresarial.

SERVIÇO

A palestra "A Perspectiva da Economia Brasileira: Impacto nos Setores Público e Privado" será no dia 5 de junho, às 19h, no auditório da OAB Bauru, situado na avenida Nações Unidas, 30-30. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/mailsonbauru ou pelo WhatsApp (14) 99117-0089. O evento conta com o patrocínio da Plasútil e da GR Capital e apoio da EV Digital, 96FM, Jornal da Cidade/JCNET e OAB-Bauru.