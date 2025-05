Mosquito transgênico vai ajudar Bauru a combater casos de dengue

No primeiro momento, os mosquitos geneticamente modificados serão espalhados nos bairros Gasparini, Jardim Helena e Núcleo Habitacional Vanuire. Essas regiões foram escolhidas por serem isoladas do restante da cidade. Isso permite que a análise experimental da prefeitura não sofra influência de outros bairros.

De acordo com Márcio Cidades Gomes, titular da Secretaria Municipal de Saúde, Bauru é a primeira cidade da região a receber o "Aedes do bem" - como é conhecida essa tecnologia. "Em outros municípios que tiveram essa iniciativa os resultados foram bem interessantes. Então, achamos que seria importante testar isso aqui agora. Se tiver efetividade, vamos ampliar a escala", afirma o secretário.

Em cerca de 10 dias, Bauru receberá um carregamento de novos transgênicos do Aedes aegypti, que serão incubados e liberados em alguns bairros do município para ajudar a reduzir os casos de dengue. Esses mosquitos geneticamente modificados interrompem o ciclo de reprodução o que, consequentemente, reduz a ocorrência da doença, que já ultrapassou os 12 mil pacientes confirmados nesta semana, em Bauru.

O processo de disseminação do Aedes do bem começa em pequenas caixas. A empresa envia os compartimentos com sachês cheios de ovos do mosquito. Em seguida, é adicionada água limpa, a caixa é fechada e os ovos eclodem e se tornam larvas.

Os mosquitos fêmeas transgênicos não chegam à idade adulta. O mosquito macho, porém, sai da caixa e se reproduz com os mosquitos fêmeas — transmissores da dengue e outras doenças. Por conta da modificação genética, quando essa fêmea botar os ovos, somente os machos vão vingar. "O macho não transmite o vírus. A ideia é reduzir a quantidade de mosquitos fêmea, que são as transmissoras da dengue", explicou Gomes.

O contrato foi firmado por meio de ata de registro de preços, o que permite à Prefeitura solicitar quantidades conforme a necessidade. O investimento inicial é de aproximadamente R$ 1,4 milhão. A expectativa é que o material adquirido atenda ao município por um período de seis meses a um ano, dependendo da demanda.