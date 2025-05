A Comunidade Bom Pastor de Bauru realiza o "Pechincha Beneficente", bazar que oferece roupas para adultos e crianças, brinquedos e utensílios a partir de R$ 1,00. A ação começou nesta segunda-feira (26) e segue até sexta-feira (30), sempre das 13h às 16h. As vendas acontecem na Rua Madre Clélia, 4-37, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Presente em Bauru há 37 anos, a Comunidade Bom Pastor atua em ações sociais voltadas ao acolhimento de dependentes químicos e famílias em situação de vulnerabilidade.