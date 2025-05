Corinthians perde de time alternativo do Huracán

O Corinthians perdeu para o Huracán na noite desta terça-feira (27), em Buenos Aires, por 1 a 0, e foi eliminado da Sul-Americana. A derrota para os argentinos, que jogaram com uma equipe alternativa, somada ao empate do América de Cali com o Racing-URU decretou a queda precoce do Timão da competição continental.

O time alvinegro estava se classificando até os últimos minutos, uma vez que o lanterna Racing vencia o América fora de casa. Os colombianos, porém, empataram nos acréscimos e pularam para a segunda posição do Grupo C, tirando os paulistas dos playoffs. A equipe de Dorival Júnior acabou ficando no terceiro lugar da chave, com oito pontos.

Já o Huracán, líder com 14 pontos, avança diretamente às oitavas de final.