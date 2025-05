São Paulo vence Talleres e vai às oitavas como líder do Grupo D

Com o resultado, o São Paulo, que entrou em campo já classificado para as oitavas de final, confirmou a primeira colocação do Grupo D. O Tricolor também tem chance de garantir a segunda melhor campanha geral do torneio, atrás somente do Palmeiras, dependendo dos outros resultados desta última rodada da fase de grupos.

O São Paulo venceu o Talleres nesta terça-feira (27), por 2 a 1, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Sabino, no primeiro tempo, e Luciano, na etapa complementar, marcaram os gols do Tricolor. Girotti balançou as redes para a equipe argentina.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado (31), quando visita o Bahia, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Já na Libertadores o time aguarda o sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final e que está marcado para acontecer no dia 2 de junho, às 12h, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

O jogo

A etapa inicial foi de poucas emoções no Morumbis. A primeira boa oportunidade de gol aconteceu somente aos 25 minutos, quando o São Paulo abriu o placar. Bobadilla cobrou falta na área, André Silva apareceu para cabecear no primeiro pau, a bola desviou em Sabino e morreu no fundo das redes, no cantinho, sem chances para o goleiro do Talleres.

Mas, a vantagem tricolor durou pouco. Aos 38 minutos, Depietri finalizou de fora da área e Girotti conseguiu dominar no meio do caminho para bater forte, no canto, tirando qualquer possibilidade de defesa do goleiro Rafael e empatando a partida para o Talleres.