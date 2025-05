João Fonseca atropela polonês e vence a primeira em Roland Garros

Implacável, João Fonseca, número 65 no ranking da ATP, atropelou o polonês Hubert Hurkacz (31 do mundo) em sua primeira partida como profissional em Roland Garros. A vitória, na tarde desta terça-feira (27), foi conquistada com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2 em 1 hora e 40. A partida ficou grande demais para a acanhada quadra 7 do complexo de tênis parisiense. Muitos tiveram que assistir à partida em pé, ou mesmo da escadaria da quadra central, a Philippe-Chatrier, de onde é possível ver a quadra 7.

Desde o início do jogo, o carioca de 18 anos desconcertou e irritou o polonês, dez anos mais velho. "Vamos!", gritava o pai de João, Christiano, a cada ponto importante conquistado pelo filho. A organização do torneio precisou chamar seguranças para retirar alguns torcedores, na maioria brasileiros, que invadiram a tribuna destinada a jornalistas, credenciados e pessoas com deficiência. Inconformados, esses torcedores alegavam ter ficado cinco horas na fila e que pagaram ingresso. O ingresso de Roland Garros, porém, não dá garantia de assistir qualquer partida em qualquer quadra.

A partida de Fonseca começou às 19h24 locais (14h24 no Brasil). Porém, mais de duas horas antes, brasileiros começaram a ocupar as arquibancadas, durante o jogo anterior, entre o russo Andrei Rublev e o sul-africano Lloyd Harris. Em pouco tempo formaram-se extensas filas na entrada da quadra 7.