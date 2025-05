Noroeste divulga ensaio do novo uniforme bordô para Copa Paulista

O Esporte Clube Noroeste lançou, neste domingo (25), em suas redes sociais, a campanha da nova camisa oficial de jogo, na cor bordô, com o selo comemorativo de seus 115 anos. De acordo com o clube e a Kappa, sua fornecedora de materiais esportivos, a nova cor bordô, com detalhes em dourado, é uma homenagem que remete às origens do time, que nasceu nos vagões da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB). Essa ferrovia cortava Bauru — tendo a cidade Sem Limites como sua principal estação — e ligava o Sudeste brasileiro à fronteira com a Bolívia. A NOB teve papel fundamental no desenvolvimento do Estado de São Paulo. O clube divulgou imagens de um ensaio fotográfico produzido no Estádio Alfredo de Castilho, com a participação do goleiro Jeferson Romário, do meia Isael e do atacante Caio Mancha.

A campanha do Norusca traz o slogan: “Alvirrubro nas veias. Noroeste no coração". E o texto segue com um sentimento que está presente nos lares dos apaixonados pelo time: "A gente não escolhe ser Noroeste. A gente sente. Vive. Herda.”

A nova camisa bordô com detalhes em dourado será utilizada pelo Noroeste na Copa Paulista Sicredi 2025, assim como as já tradicionais camisas 1 (vermelha) e 2 (branca).