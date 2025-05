Bauru: massa de ar frio deve trazer queda brusca nas temperaturas

Os bauruenses deverão recorrer aos casacos nos próximos dias devido à aproximação de uma nova frente fria e de uma massa de ar frio de origem polar, previstas pelo Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet) a partir desta quinta-feira (29). As temperaturas devem cair consideravelmente, ao menos até sábado (31), período em que as mínimas podem oscilar entre 5?°C e 7?°C. Há também previsão de chuva, informa o site do instituto.

Segundo o IPMet, nesta terça-feira (27), o tempo segue estável até a noite em todo o Estado de São Paulo, com céu parcialmente nublado, temperaturas em elevação, baixos índices de umidade do ar e sem previsão de chuva. A temperatura mínima registrada foi de 17?°C, às 6h35.

Na quarta-feira (28), o IPMet prevê a aproximação da nova frente fria em Bauru e região, ocasionando aumento da nebulosidade e ocorrência de áreas de chuva com trovoadas isoladas no decorrer da tarde, principalmente a partir do oeste paulista. As temperaturas começarão a entrar em declínio.