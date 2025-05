Semana Integrada do Meio Ambiente de Bauru será de 1 a 7 de junho

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semma), realiza de 1 a 7 de junho a XXV Semana Integrada do Meio Ambiente de Bauru (Simab). O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado no dia 5 de junho, data criada em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, que ficou conhecida como Conferência de Estocolmo. No ano de 2000, a Semma implantou a Semana Integrada do Meio Ambiente de Bauru, com intenção de celebrar essa data, discutindo temas ambientais do município e do planeta.

Desde então, a Simab é realizada todos os anos e já faz parte do calendário de eventos de Bauru. A cada ano é escolhida uma temática relacionada ao meio ambiente, onde são desenvolvidas atividades como palestras, mesa-redonda, feira ambiental, apresentações culturais, atividades nas escolas, visitas monitoradas, entre outras ações, em parceria com diversas secretarias e apoiadores. A Simab comemora 25 anos em 2025, e ganhou nova identidade visual. A abertura será no Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves', que foi reinaugurado neste mês.

O tema escolhido para o ano de 2025 é a 'Crise das Mudanças Climáticas', em consonância com o que vai ser discutido na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30). Os eventos são abertos para a participação de Bauru e região.