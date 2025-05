Entrelinhas

'Reclame Aqui'

Nesse aspecto, o presidente da Câmara, vereador Markinho Souza (MDB), anunciou na tribuna que vai criar um "canal aberto" no site do Legislativo para receber denúncias especificamente de servidores com relação ao plano de saúde - uma espécie de "Reclame Aqui" do serviço público.

NÃO É BEM ISSO