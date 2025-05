Bauru Basket perde Jogo 2 e situação complica

O Bauru Basket jogou com raça até os minutos finais, mas não conseguiu reverter o resultado negativo na casa dos adversários. Na noite desta segunda-feira (26), o Dragão perdeu por 73 a 69 para o KTO Minas, no Jogo 2 das semifinais do NBB Caixa.

O Jogo 3, decisivo na série melhor de 5, acontecerá em BH, na próxima quarta-feira (28), às 19h. Se perder, o Bauru Basket está eliminado do campeonato. Caso vença, o Dragão força o Jogo 4, no Ginásio Panela de Pressão, no próximo sábado (31).

O Minas é o melhor time desta edição do Novo Basquete Brasil. Na primeira fase, foi o primeiro colocado com 29 vitórias e apenas cinco derrotas, com um aproveitamento de mais de 85,3%. O Bauru foi o quinto lugar com 19 triunfos e 15 reveses.