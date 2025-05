Ancelotti assume a Seleção e faz 1ª convocação; VEJA LISTA

Carlo Ancelotti iniciou nesta segunda-feira (26) sua trajetória como técnico da seleção brasileira. O prestigiado italiano de 65 anos se despediu do Real Madrid no último sábado e agora se concentra em suas responsabilidades à frente do time nacional do Brasil.

Com a ausência de Neymar e com os retornos de Casemiro, Antony e Richarlison, o italiano Carlo Ancelotti fez a sua primeira convocação da Seleção Brasileira. Dos 25 jogadores que defenderão o Brasil nos próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, sete atuam no futebol brasileiro: Hugo Souza (Corinthians), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Flamengo), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Gerson (Flamengo) e Estêvão (Palmeiras).

Sua primeira tarefa foi conceder uma concorrida entrevista no hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, iniciada às 15h desta segunda. No evento, anunciou a convocação dos jogadores para os próximos compromissos da equipe nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

"As primeiras impressões são muito bonitas. É uma honra, um grande orgulho comandar a seleção que é a melhor do mundo. Eu tenho um grande trabalho para fazer com que Brasil volte a ser campeão, vamos juntos. Precisamos de todos vocês", disse Ancelotti, em suas primeiras palavras.

Em seguida, o telão exibiu uma mensagem gravada por Carlos Alberto Parreira, técnico da seleção brasileira no título da Copa do Mundo de 1994, o tetra. Logo depois, Luiz Felipe Scolari, o comandante do penta, Luiz Felipe Scolari, entregou-lhe o agasalho de técnico da seleção e lhe desejou boas-vindas.