Morre o jornalista Luciano Dias Pires aos 98 anos em Bauru

Editor do suplemento Bauru Ilustrado, do Jornal da Cidade (JC), Pires comandou a publicação que circulou entre as décadas de 1970 e 2020. Foi por meio dela que narrou, com rigor e paixão, a trajetória do município que o acolheu.

O talento para o jornalismo, porém, logo falou mais alto. Ainda jovem, descobriu no rádio e na imprensa escrita o caminho que o acompanharia até os últimos anos de vida. Sua primeira reportagem nasceu de um acaso: ao perceber a ausência de jornalistas na cobertura de um jogo do Noroeste, em Garça, decidiu escrever a matéria. Entrevistou os presidentes dos clubes, jogadores e comissão técnica. Escreveu a matéria, entregou a um colega e se surpreendeu, no dia seguinte, ao perceber que todos os jornais de Bauru publicaram a matéria assinada pelo jovem Luciano Dias Pires. Foi ali que a faísca acendeu.

Foi o início de uma trajetória marcada pela dedicação à comunicação e à cidade. Como locutor, Pires atuou na Bauru Rádio Clube, onde criou o programa Jornal Falado, inspirado no formato da Rádio Tupi de São Paulo.

Além do rádio e do jornal impresso, desempenhou papel fundamental na divulgação do esporte local, como diretor de propaganda do Estádio do Noroeste. Noroestino apaixonado, acompanhava o clube com entusiasmo.