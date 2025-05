PM Ambiental faz ação para previr incêndio florestal na região

A Polícia Militar Ambiental realizará, entre esta segunda-feira (26) e sexta-feira (30), em Bauru e região, a Operação Huracán, com foco na prevenção de incêndios florestais e crimes ambientais. Trata-se de uma ação que integra o calendário estratégico do Governo do Estado de São Paulo para o período de estiagem. A PM informa que intensificará nestes dias as medidas para inibir queimadas e soltura ilegal de balões, além de reforçar a fiscalização em áreas agrícolas e de conservação ambiental.

Durante estes cinco dias de operação, equipes irão fiscalizar áreas canavieiras para verificar a implementação dos Planos de Prevenção a Incêndios (PPI), especialmente quanto à existência de aceiros, pontos de observação, monitoramento e mapeamento de áreas críticas.

A Polícia Militar Ambiental também vai vistoriar faixas de domínio de rodovias, ferrovias e vicinais, frequentemente utilizadas como vetores de propagação do fogo. Outro compromisso é diagnosticar as condições dos aceiros em áreas de vegetação nativa, unidades de conservação e reservas legais.