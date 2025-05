Bauru dá adeus a Virginia Farha, ex-diretora regional de ensino

Professora aposentada que dirigiu a Diretoria Regional de Ensino de Bauru, Virginia Zélia de Azevedo Rebeis Farha morreu em Bauru, aos 86 anos, no último sábado (24), e foi sepultada neste domingo (25), no Crematório Regional Jardim dos Lírios.

Defensora incansável da Educação e nome conhecido na cidade, Virginia Farha dedicou-se ao magistério por mais de 40 anos, até se aposentar. Depois disso, passou a lutar por melhorias nas creches municipais, entre elas a Associação Creche Berçário Rodrigues de Abreu, no Jardim Redentor, onde presidiu o conselho deliberativo da unidade.

Conforme noticiado em reportagens do JC/JCNET, Virginia Farha também foi chefe do Departamento de Política Educacional do Ensino Fundamental do Ministério da Educação (MEC). Fora das salas de aula, tinha como hobbies a leitura e a pintura.