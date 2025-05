Sebrae-SP realiza Semana do MEI em Bauru com programação especial

Com uma programação especial voltada aos microempreendedores individuais, o Sebrae-SP realiza nesta semana, de 26 a 30 de maio, a 16ª Semana do MEI em todo o estado de São Paulo. Em Bauru e região, especialistas estarão disponíveis para apresentar ideias de negócios com foco em gestão. Os atendimentos ocorrerão por ordem de chegada no escritório regional, localizado na Avenida Duque de Caxias, 16-82, Vila Cardia.

Durante a Semana do MEI, consultores e analistas do Sebrae prestarão atendimento das 9h às 17h, oferecendo orientações sobre o funcionamento da modalidade MEI e as vantagens da formalização. Também serão apresentadas estratégias de gestão, como melhoria de resultados, controle financeiro, canais de divulgação e ações de marketing voltadas ao público MEI.

No dia 28, quarta-feira, a programação contará com atividades especiais, incluindo a participação de um representante do Banco do Povo, que prestará orientações sobre acesso a crédito das 9h às 17h. As atividades coletivas começam às 14h, com uma palestra e bate-papo sobre formalização com foco nas vantagens e obrigações do MEI. Às 19h, após o coffee de relacionamento, será realizada a palestra “Mais que vender, encantar: como a experiência do cliente pode transformar seu negócio”. Para encerrar o dia, haverá um talk show com microempreendedores que participaram de ações promovidas pelo Sebrae-SP e compartilharão suas histórias inspiradoras de superação, aprendizado e sucesso nos negócios.