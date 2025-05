Fora de casa, Bauru Basket tenta empatar a semifinal

Após sair lesionado no 2º quarto da partida anterior, o ala Alex Garcia passou os últimos dois dias tratando de um desconforto muscular na coxa esquerda. O capitão bauruense viajou com o elenco para a capital mineira e será reavaliado momentos antes do jogo 2 para saber se terá condições de entrar em quadra.

Após a derrota por 74 x 59 no jogo 1, ocorrida no ginásio Panela de Pressão, o Dragão busca a recuperação fora de casa para igualar a série melhor de cinco. “O mais importante nesse período entre jogos e viagem é descansar. Mas também tivemos tempo para fazer um treinamento de correção. Conversamos bastante sobre alguns ajustes em nosso plano de jogo, tanto ofensiva quanto defensivamente", afirmou o técnico Paulo Jaú. "Vamos tentar anular algumas vantagens que eles conseguiram criar no ataque e tentar buscar essas vitórias em Belo Horizonte para trazer a série de volta à Bauru”, completou o treinador.

Nesta segunda-feira (26), às 19h, o Bauru Basket volta à quadra para enfrentar o KTO/Minas, agora na Arena UniBH, em Belo Horizonte, pelo jogo 2 da semifinal do NBB Caixa. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV por assinatura) e do Basquet Pass (plataforma de streaming).

Caso vença nesta segunda, o Dragão empata a série e força a realização do jogo 4 na Cidade Sem Limites, que será realizado no próximo sábado (dia 31). Antes, porém, as equipes voltam a se enfrentar no jogo 3 nesta quarta-feira (28), novamente em BH, às 19h.

Rubro-negro na frente

No outro lado da chave, quem largou em vantagem na semifinal foi o time do Flamengo. Mesmo jogando fora de casa, no ginásio Pedrocão, os cariocas venceram o Sesi/Franca pelo placar de 107 x 95. O cestinha do duelo foi o ala Shaq Johnson, autor de 21 pontos. As equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira (27), no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, às 20h.