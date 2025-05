Convocado para Liga das Nações, Thiery renova com o Sesi Bauru

Uma das grandes promessas do elenco do Sesi Bauru, Thiery acertou sua renovação com a equipe de Bauru para a temporada 2025/26. O central, de apenas 21 anos, foi convocado para a Seleção Brasileira para a disputa da Liga das Nações de Vôlei e, na Superliga, foi o melhor bloqueador do Sesi Bauru.

Vindo da temporada como campeão da Superliga 2023/24, Thiery manteve-se como destaque em bloqueios do Sesi Bauru também na última temporada. A marca, de 40 pontos, foi o suficiente para ser o 14º melhor no fundamento na liga nacional e o líder do time de Bauru na estatística.

Após o fim da temporada, o atleta do Sesi Bauru foi convocado por Bernardinho para a Seleção Brasileira, estando na lista para a disputa da Liga das Nações. No último ano, Thiery foi chamado para a Seleção de Novos do Brasil, disputando a Coreia Cup e amistosos contra outras seleções.