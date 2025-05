Líbero Keyt Alves renova contrato com o Sesi Vôlei Bauru

“Foi uma mistura de sentimentos, particularmente, voltando de uma lesão muito difícil, todo mundo sabe como é complicado voltar de uma lesão no joelho. E eu não imaginava, nem nos melhores sonhos, voltar já estreando na final de Superliga, na final da Copa Brasil, na final do Paulista. Foi um ano muito abençoado. Estou muito feliz de estar em Bauru, minha cidade natal, com a minha família, sempre bom ter o apoio da família em casa”, destacou Keyt.

Junto com as conquistas do time, a atleta bauruense também teve outra realização na temporada 2024/25 que foi dividir quadra com Léia, uma das líberos mais condecoradas no vôlei brasileiro:

“É mais um sonho se realizando, dividir quadra com a Léia. Sempre deixei muito claro que ela é ídolo para mim, desde a campanha que ela fez nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, desde então eu virei fã dela. E é uma inspiração, estar ali todo treino, vendo ela, vendo os movimentos. São 15 anos de diferença, mas eu super respeito a Léia, o tanto de voleibol que ela tem para oferecer, para ensinar. É ídolo de verdade, tanto dentro quanto fora de quadra”, disse a líbero do Sesi Vôlei Bauru.

Com o desempenho extraordinário da equipe em 2024/25, alcançando as finais em todos os torneios que disputou, a expectativa de Keyt Alves para a próxima temporada é que a equipe consiga ter a mesma entrega e coletividade para repetir o feito e buscar o título: