Du Mauad: o melhor Grand Slam do ano!

Roland Garros começando uma nova era…

Uma nova era está nascendo em Roland Garros. Pela primeira vez em muitos e muitos anos, o Aberto da França começa com seu maior campeão, o espanhol Rafael Nadal (aposentado) e com o último integrante do Big 3 ainda em atividade (Novak Djokovic), dando sinais que está perto de parar. Mas isso não significa que o segundo Grand Slam da temporada não terá estrelas de sobra pra conquistar Paris. Na chave masculina, o atual campeão Carlos Alcaraz e o número um do mundo, Jannik Sinner, encabeçam a lista de candidatos ao título. No feminino, Aryna Sabalenka (a líder do Ranking da WTA) e Iga Swiatek, tricampeã consecutiva, são as principais tenistas favoritas a levantar o troféu…

A história de Roland Garros é riquíssima. Remonta ao final do século XIX, quando, em 1891, o Championnat de France de Tennis foi realizado exclusivamente pra tenistas franceses. A partir de 1925, o torneio passou a permitir jogadores estrangeiros. Mesmo com forte concorrência, os franceses Henri Cochet, René Lacoste, Jean Borotra e Jacques Brugnon conquistaram dez títulos até 1932 e ficaram conhecidos como os “Quatro Mosqueteiros”. Esse domínio dos anfitriões e o título da Copa Davis de 1927 motivaram a construção de um complexo para sediar o torneio, batizado de Roland Garros em homenagem a um pioneiro da aviação e herói de guerra francês, morto em combate em 1918. A conquista da equipe francesa na Copa Davis também tem relação direta com o termo GRAND SLAM. O termo foi criado no início do século XX em alusão a uma jogada de baralho, em que o jogador ganhava todas as cartas possíveis, alcançando a pontuação máxima. Assim, alguns jornalistas começaram a fazer essa analogia para descrever a tentativa de um tenista vencer os quatro maiores torneios do mundo: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. A glória maior que um tenista pode alcançar…