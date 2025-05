Santos bate Vitória com Neymar em campo e gol de Guilherme

Brazão salvou o Peixe com bela defesa. Em bela jogada de Matheusinho e Ronald, o camisa 30 do Vitória tocou para dentro da grande área e encontrou Léo Pereira, que finalizou forte e parou no paredão do Santos.

Mais uma vez, Brazão evitou empate do Vitória. Em cobrança de falta de Jamerson, Lucas Halter conseguiu cabecear e o goleiro do Santos, em outra oportunidade, conseguiu ótima defesa com as pernas para assegurar a vitória.

Neymar quase marcou de falta. O camisa 10 foi derrubado na entrada da grande área e, na cobrança, finalizou forte, mas Lucas Arcanjo reagiu e fez defesa para evitar mais um gol do Santos.