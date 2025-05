Flamengo vence com goleiro herói e cola no líder Palmeiras

Flamengo manteve tabu contra o Palmeiras no Brasileirão. A última vitória do Alviverde contra o Rubro-Negro na competição foi no dia 12 de novembro de 2017, 2x0, com dois gols de Deyverson, no Allianz Parque.

O resultado embolou a briga pela liderança do Brasileirão. O Palmeiras ficou com 22 pontos, enquanto o Flamengo foi a 21. O Cruzeiro (17) ainda joga na rodada e também pode se aproximar.

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0, na tarde deste domingo (25), no Allianz Parque, em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão.

O Alviverde teve a chance de abrir o placar logo no início do jogo com um pênalti, mas Rossi pegou a cobrança de Piquerez. Já no 2º tempo, o Flamengo teve uma penalidade a favor, e Arrascaeta não perdoou. Ayrton Lucas fechou a conta para o Flamengo nos minutos finais do 2º tempo. Os dois pênaltis geraram muitas reclamações dos dois lados.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (28), contra o Sporting Cristal, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Alviverde já garantiu a melhor campanha de seu grupo e a geral, mas o jogo marca a despedida de Estêvão no Allianz.

Já o Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira, no mesmo dia e no mesmo horário, no Maracanã. Só a vitória interessa para o Rubro-negro conseguir a classificação para a próxima fase da Liberta.