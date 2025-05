Unesp cancela vestibular minutos antes de aplicar as provas

O vestibular de inverno da Unesp recebeu 2.564 inscrições para concorrer as 144 vagas em cursos de engenharia com aulas integrais no campus de Ilha Solteira. Cerca de 1.100 candidatos iam fazer a prova na capital paulista e o restante no interior ?a prova foi cancelada para todos.

A Unesp informou que o vestibular será remarcado, mas ainda não há uma data prevista. Também não soube informar se os candidatos podem solicitar o reembolso da taxa de inscrição caso não queiram fazer o exame na nova data.