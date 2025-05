Somos Vôlei Bauru fecha fim de semana com 4 vitórias regionais

Projeto inclusivo com jogadoras da melhor idade, o SVB (Somos Vôlei Bauru) venceu quatro dos cinco jogos que disputou neste fim de semana, pela Liga de Bauru, e chegou a 25 triunfos em 26 partidas no ano.

No sábado (24-5), no ginásio Darcy César Improta, Jardim Colonial, o time do técnico Carlos Lenta atuou com o elenco 58+ e superou Piratininga por 2x0, Duartina por 2x1 e Areiópolis por 2x0.

Neste domingo (25-5), com o 68+, no ginásio “Tonicão”, em Lençóis Paulista, ganhou de Atiba, também de Bauru, por 2x1, e fechou a jornada com o primeiro revés de 2025 para as donas da casa: 2x1. Itaí seria outra equipe adversária, mas não compareceu. O duelo deverá ser remarcado.