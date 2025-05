'Edil': o artilheiro-símbolo do amador de Bauru

Edil iniciou sua carreira aos 19 anos, em 1990, defendendo o Nacional da Vila Cardia. No ano seguinte, passou a integrar o Beija-Flor e, já na estreia pela 2ª divisão da Liga Bauruense, foi vice-campeão e artilheiro. No ano seguinte, conquistou o título e repetiu a artilharia. Em 1993, conquistou mais uma taça da segundona, agora pelo Ferroviário.

Em 1994, defendia a Beija-Flor na 1ª divisão. O time venceu o primeiro turno e garantiu a vaga no Campeonato Estadual, onde jogaram contra os juniores do São Paulo em partida histórica. Em 1995, uma passagem pelo Lêonico, mais um título para o currículo. No ano de 1996, em que Bauru completou 100 anos, o centroavante foi artilheiro e campeão do 'Torneio Centenário', atuando pelo Redentor.

A história com o Parquinho começou em 1999, após anos atuando como adversário. Edil foi convidado para integrar o time do Parque Vista Alegre, onde teve três passagens marcantes. Os destaques estão na sua segunda passagem com a conquista do título em 2002, e na última, entre 2004 e 2005. Uma frase vista no vestiário do clube se tornou um mantra pessoal: "O importante é ser campeão. Participar é para quem nunca venceu."