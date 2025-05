Região de Bauru tem 11 selecionados para Intercâmbio Cultural

Onze alunos da região de Bauru foram contemplados na edição atual do programa de Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza (CPS), que oferece 354 bolsas de estudo a estudantes das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs), além de 17 monitores.

Os selecionados embarcam em maio rumo à Argentina, Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda, onde farão cursos de inglês ou espanhol em instituições de ensino locais. A seleção considerou o desempenho acadêmico nas modalidades presencial e a distância.

A estudante Ana Clara Gonçalves Vieira, de 17 anos, cursa o terceiro ano do Ensino Médio com itinerário formativo em Ciências Humanas na Etec Rodrigues de Abreu, em Bauru. "Desde pequena, meus pais me ensinaram o valor da educação. Quando vi que havia sido selecionada, mal acreditei. Essa oportunidade representa meu maior sonho sendo realizado", compartilha.