Hospital Beneficência Portuguesa promove Semana da Enfermagem

A programação começou dia 13 com o Momento de Relaxamento. A mesma atividade foi oferecida também nos dias 14 e 15 aos profissionais de enfermagem do hospital.

Em comemoração ao Dia da Enfermagem, celebrado em 12 de maio, o Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru realizou, entre os dias 13 e 15 deste mês, a tradicional Semana da Enfermagem, com uma programação especial voltada aos profissionais da área, tanto colaboradores quanto estudantes de enfermagem do Senac e do Itec Bauru.

O ponto alto da semana ocorreu dia 14, no Salão Nobre, com uma série de palestras e atividades educativas. Pela manhã e à tarde, a assistente social Samira Anselmo Madaleno ministrou a palestra "Segurança e experiência do Paciente", seguida de sorteios, coffee break e encerramento. Já no período noturno, a psicóloga clínica Viviane Cristina Rios abordou o tema "Burnout - Uma Questão de Saúde Mental", reforçando a importância do cuidado emocional dos profissionais da saúde.

"A Semana da Enfermagem foi uma oportunidade para reconhecer o trabalho essencial da equipe de enfermagem, além de fomentar a humanização no atendimento e a valorização dos profissionais que estão na linha de frente do cuidado com o paciente", frisou a gerente de Enfermagem do hospital, Nilde Queiroz.