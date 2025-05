Professor do IBB/Unesp ganha destaque em ranking internacional

Com ampla atuação nas áreas de Genética, Zoologia, Biologia Evolutiva e Sistemática, o professor Claudio é referência nacional e internacional em estudos sobre a diversidade, evolução e estrutura genética de peixes de água doce, especialmente os neotropicais - espécies encontradas na região da América Latina, que abrange desde o sul do México até o norte da Argentina e é considerada uma das áreas mais ricas em biodiversidade do planeta.

O professor Claudio de Oliveira, do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional do Instituto de Biociências de Botucatu (IBB) da Unesp, foi reconhecido pelo ranking internacional da plataforma Research.com como um dos cientistas mais citados do mundo na área de Biologia e Bioquímica. A classificação leva em conta o impacto da produção científica ao longo da carreira, considerando o número de publicações e citações em periódicos científicos de alto prestígio. Segundo o Research.com o professor ocupa a posição de número 26 entre todos os pesquisadores das áreas de Biologia e Bioquímica do Brasil, sendo o mais bem colocado entre os pesquisadores da Unesp.

Entre seus trabalhos mais citados estão estudos sobre as relações filogenéticas da família Characidae - uma das mais diversas entre os peixes de água doce -, além do desenvolvimento de métodos para preparo cromossômico em peixes e a aplicação do DNA barcoding - uma técnica que utiliza trechos do DNA como um "código de barras genético" - na identificação precisa de espécies, especialmente em grupos com grande diversidade e morfologia semelhante. Esses artigos ultrapassam 150 citações cada, evidenciando sua relevância na comunidade científica.

No período recente (2018-2021), o professor Claudio concentrou sua pesquisa em temas como DNA barcoding, biologia evolutiva, filogenia de peixes - área que investiga as relações evolutivas entre diferentes espécies e grupos de peixes, buscando entender como eles se diversificaram ao longo do tempo - e biodiversidade genética.