Calderano perde final, mas fica com prata inédita para o Brasil

Hugo Calderano perdeu neste domingo (25) de manhã a disputa da decisão do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa. Superado pelo chinês Wang Chuqin, por 4 sets a 1, o brasileiro terminou o torneio com a medalha de prata, um feito histórico e inédito para o Brasil. Chuqin é o segundo no ranking mundial e levou a medalha de prata no último Mundial, em 2023. Ele também foi ouro olímpico na modalidade de equipes do tênis de mesa em Paris-2024.

"Faltou perna, faltou físico. O jogo de ontem me esgotou", disse Calderano, em entrevista após o jogo. Apenas atletas da Ásia e da Europa conquistaram o ouro no torneio mais importante do tênis de mesa ?mais do que a Copa do Mundo que Calderano venceu em abril.

O triunfo na Copa foi importante para dar confiança ao brasileiro no Mundial, especialmente por ter sido conquistado sobre os chineses, que endossam a hegemonia asiática no esporte.

Desde 2005, os vencedores do Mundial são exclusivamente chineses. O país é campeão de vitórias, agora com 23 dos 58 torneios que aconteceram desde 1926. Em segundo lugar, a Hungria, com dez vitórias. Em terceiro, fica o Japão, com nove vitórias. São 29 vitórias asiáticas. O Mundial tem um peso diferente da Copa, explica Calderano. É o evento mais importante do calendário do tênis de mesa, com exceção das Olimpíadas. Realizado desde 1926, é bianual e conta com mais atletas do que a Copa do Mundo.