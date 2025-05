Cachoeiras para lavar a alma em São Paulo

Elas estão no topo das atrações mais populares de quem escolhe São Paulo para atividades de lazer e ecoturismo e podem ser encontradas incrustradas em serras, em meio a cavernas e até em verdadeiros oásis de Mata Atlântica preservada. Agradam a todos os perfis de viajantes. Tem cachoeira com corredeira, as que aceitam animais de estimação e até com quedas majestosas. São Paulo abriga diversas bacias hidrográficas e rios volumosos. Apenas na Região Metropolitana a Bacia do Alto Tietê, um dos principais sistemas hídricos, abastece a população e em algumas situações de relevo, formam as aclamadas cachoeiras. Há outros rios importantes, como o Paranapanema, o Grande, o Paraíba do Sul, o Pinheiros e o Tamanduateí.

Em Cunha, a cachoeira do Pimenta tem corredeira de 70 m de altura, várias quedas d´água e formam piscinas naturais. O local conta com uma trilha que dá acesso a vários pontos da cachoeira, entre eles a barragem usada para abastecer a cidade e a usina hidrelétrica desativada. A estrada de acesso que conta com 12 km também oferece uma bela vista para a cachoeira.

A cachoeira do Astor, na estância turística de Brotas, tem 30 metros e fica em uma propriedade privada. A força da queda d´água propicia uma massagem relaxante e forma uma piscina natural com correnteza tranquila e de pequena profundidade, acessível a crianças. O local é pet friendly e a trilha de acesso leva cinco minutos. Ainda em Brotas, a cachoeira Cassorova, de 60 metros, tem acesso fácil nas dependências do Cassorova Eco Parque. Uma trilha bem estruturada e tranquila com corrimão e degraus indica o caminho aos visitantes, que passam por uma ponte pênsil acessível. Ao fim da queda forma-se uma piscina natural ideal para banho.