Somos Vôlei Bauru joga neste sábado e domingo

O Somos Vôlei Bauru (SVB) tem seis partidas neste sábado (24) e domingo (25) pela Liga de Bauru com o objetivo de manter sua invencibilidade em 2025.

Em casa, no ginásio Darcy César Improta, Jardim Colonial, no sábado contra Piratininga (às 15h30), Duartina (às 17h) e Areiópolis (às 18h) com jogadoras da faixa etária 58 .

No domingo, no Ginásio Municipal Tonicão, em Lençóis Paulista, será a vez da categoria 68 encarar Itaí (às 9h), Atiba - outro representante de Bauru - (às 9h30) e Lençóis Paulista (às 11h).