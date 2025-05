Bauruense garante vaga no Campeonato Brasileiro

O atleta bauruense Caio Augusto Queiroz, de 29 anos, conquistou, no início do mês de maio, uma das vagas mais cobiçadas do karatê nacional: a classificação para o Campeonato Brasileiro de Karatê 2025. A conquista veio após um desempenho de destaque na fase classificatória regional realizada em São José do Rio Preto-SP, reunindo competidores de todo o estado.

Entre os dias 22 de março e 19 de abril, foram disputadas, em São José do Rio Preto, as etapas classificatórias do Campeonato Paulista de Karatê. A classificação se dá por meio dos oito melhores colocados nas eliminatórias, que garantem vaga automaticamente para disputar as finais. Na data de 22 de março, Caio disputou uma competição que valia vaga para as finais na categoria Kata Sênior Especial, e conseguiu ficar entre os melhores apresentados, garantindo automaticamente sua vaga para as fases finais.

Os oito melhores apresentados garantiram-se automaticamente nas fases seguintes. As finais foram realizadas entre os dias 1 a 3 de maio, na cidade de São Bernardo do Campo-SP.