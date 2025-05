Bauru Master é a equipe mais eficiente no circuito da Unami

Nadadores da equipe do BAURU MASTER se destacaram na Terceira Etapa de 2025 do Circuito da UNAMI - União da Natação Master do Interior, realizada no último sábado (17) na cidade de Catanduva, SP. Nessa etapa a equipe bauruense novamente surpreendeu grandes equipes tradicionais na categoria máster, como, Campinas, Ribeirão Preto e Limeira, sagrando-se a equipe mais eficiente da etapa e, ainda, conquistou um terceiro lugar na contagem geral masculino, categorial principal, dentre um total de 27 equipes que pontuaram nessa categoria.

A equipe bauruense, com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Bauru, por intermédio da Semel, contou com os seguintes atletas e respectivas medalhas conquistadas: José Ângelo Oliva (3 de ouro); Antonio Carlos Rocha (3 de ouro); Norival Agnelli (3 de ouro); Renato Fonseca Gomes (2 de ouro e 1 de prata); Fábio Martins Dantas (2 de ouro e 1 de bronze); Paulo Eduardo Correa (1 de ouro e 2 de prata); Diego William Garcia (2 de prata); Angelo Antonio Moreira Junior (1 de prata) e Alexandre Fiorelli (1 de bronze).

A próxima etapa da Unami será realizada dia 14 de junho na cidade de Valinhos-SP.