Congresso das Testemunhas de Jeová deste ano começa em junho

Reconhecendo que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com questões de fé e espiritualidade, as Testemunhas de Jeová convidam todos para a série de congressos deste ano, que será em Bauru e trará o tema "Adoração Pura". Todos os anos, apresentam um programa de três dias aberto ao público.

As Testemunhas de Jeová são uma das maiores organizações de congressos sem fins lucrativos do mundo e, mais uma vez, espera atrair mais de 25.000 participantes para a cidade ao longo de quinze finais de semana, começando em 13 de junho de 2025.

"Estamos ansiosos para trazer este evento emocionante para Bauru" disse Carlos Eduardo Shishido, porta-voz das Testemunhas de Jeová. "O tema deste congresso ajuda as pessoas a entenderem melhor como podem ter esperança. Todos os presentes devem sair do congresso com mais energia e revigorados ao aprender mais sobre o que é a adoração a Deus e como isso pode ajudá-los a lidar com os desafios do dia a dia".