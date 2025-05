Corinthians fica no empate sem gols com o Atlético-MG

Corinthians e Atlético-MG empataram neste sábado (24) por 0 a 0, em confronto pela 10ª rodada da Série A do Brasileirão. A partida aconteceu na Arena MRV, em Belo Horizonte. Com o empate, as duas equipes chegaram a 14 pontos. O Timão é o 8º colocado, enquanto o Galo é o 10º.

As equipes voltam a campo nesta semana pela Sul-Americana: o Corinthians vai à Argentina para enfrentar o Huracán na terça-feira, às 21h30 (de Brasília). Dois dias depois, na quinta-feira, o Atlético recebe o Cienciano, no mesmo horário.