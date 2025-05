Bauru: Maílson da Nóbrega apresenta perspectivas para a economia

O ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega estará em Bauru no dia 5 de junho, uma quinta-feira, quando fará a palestra "A Perspectiva da Economia Brasileira: Impacto nos Setores Público e Privado", no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 21ª Subseção de Bauru. Atualmente sócio da Tendências Consultoria Integrada, empresa de consultoria econômica e política sediada em São Paulo, o economista discutirá o assunto a partir das 19h, em evento com apoio do Jornal da Cidade/JCNET. A participação é gratuita e as inscrições já estão abertas.

Na oportunidade, também será anunciada a parceria entre a FIA Business School com a Reinaldo Cafeo Inteligência em Negócios e a Soluções Certas Consultoria Empresarial. Por meio dela, uma das escolas de negócio que mais cresce no País, com expertise que vem da Universidade de São Paulo (USP) e professores que têm uma carreira consolidada, virá para Interior do estado de São Paulo, destaca o economista Reinaldo Cafeo.

Para o consultor Andre Vidmar, o vínculo entre as instituições será um diferencial para o desenvolvimento de soluções estratégicas tanto para o setor público quanto para o privado da região. "Juntas, podem oferecer metodologias avançadas, capacitação contínua e consultorias que impactam diretamente a competitividade e a sustentabilidade das empresas", pontua. Ele ainda acrescenta que a palestra com Maílson da Nóbrega, figura central na história econômica do País, surge para abrilhantar a parceria. Fundada em 1980 por professores da Universidade de São Paulo, a Fundação Instituto de Administração (FIA) é reconhecidamente uma das melhores escolas de negócios do Brasil, destacam os entrevistados.