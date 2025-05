Maternidade promove campanha 'Aqueça quem está chegando 2025'

O frio está chegando é hora de aquecer quem mais precisa. Com as temperaturas mais baixas, é preciso alguns cuidados para mantermos os pequenos aquecidos. É neste cenário que a Maternidade Santa Isabel, unidade estadual de saúde sob gestão da Famesp, divulga sua tradicional campanha 'Aqueça quem está chegando'. O objetivo do Hospital é arrecadar agasalhos, roupinhas (macacão, body, pagão, mijão), cobertores e fraldas para oferecer àquelas famílias de bebês nascidos na Unidade e que se encontram em condição de vulnerabilidade social.

Esta é a décima edição da campanha, que anualmente conta com a solidariedade da comunidade de Bauru e região. Desde o início da iniciativa, em 2015, foram arrecadadas mais de 100 mil peças, beneficiando cerca de mil famílias. No ano de 2022, a campanha atingiu seu recorde com a arrecadação de 70 mil peças, o que possibilitou a distribuição de agasalhos e cobertores a mais de 600 famílias. No ano de 2024 foram arrecadados 3,143 itens. Na campanha deste ano a Maternidade espera arrecadar mais de 4.000 peças com ajuda da população.

As doações podem ser novas ou usadas, desde que apresentem boas condições de uso. De acordo com os organizadores, a Maternidade Santa Isabel durante o inverno um bebê recém-nascido troca, em média, até dez peças de roupa por dia.