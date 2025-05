Governo discute projeto para instituir taxa do lixo em 2026

Ainda sem muitas definições, a Prefeitura de Bauru discute internamente um projeto para implementar a cobrança da taxa do lixo, medida que, se concretizada, valerá a partir de 2026 e deve ser embutida na conta de água ou no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A proposta tem por objetivo custear serviços de coleta de resíduos sólidos, mas ainda não tem data para ser apresentada à Câmara - onde o resultado da votação é incerto.

Titular da Secretaria do Meio Ambiente (Semma), Cilene Chabuh Bordezan afirma que a criação da taxa vem sendo cobrada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e do Tribunal de Contas da União (TCU) para que o município se adeque ao novo Marco do Saneamento Básico — que obriga cidades brasileiras a implementarem o instrumento, sob pena de impedimento de receber recursos federais para serviços de resíduos sólidos.

De acordo com levantamento da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) de 2023, mais de 90% dos municípios brasileiros estão irregulares em relação à obrigatoriedade de cobrança da taxa do lixo.