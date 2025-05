Mirassol vence São Paulo com 'ajuda' de Rafael e gol de Reinaldo

O Tricolor fez uma de suas piores atuações no ano e irritou sua torcida. Aos 43 minutos do 2º tempo, quando foi marcada a penalidade para o Mirassol, a torcida começou a deixar o estádio.

Gabriel, após "ajuda" de Rafael, e Reinaldo, de pênalti, marcaram os gols da vitória da equipe do interior. O Mirassol surpreendeu pela qualidade de jogo, trocando muitos passes e envolvendo o time de Zubeldía.

O Mirassol fez um bom jogo e venceu o São Paulo por 2 a 0, na noite deste sábado (24), no Morumbis, em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão.

O São Paulo volta a campo na terça-feira (27), às 19h (de Brasília), contra o Talleres, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A equipe já garantiu a classificação para as oitavas de final.

Já o Mirassol só joga no dia 1º de junho, contra o Sport, às 11h (de Brasília), no estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pelo Brasileirão.

São Paulo e Mirassol fazem 1º tempo sonolento

As equipes fizeram 45 minutos iniciais ruins no Morumbis. O Tricolor não teve o ímpeto necessário para ter a vantagem no placar, enquanto o Mirassol pecou nas finalizações.