Reborn: a anti-vida de um bebê sem alma

A cultura Reborn é um reflexo direto do colapso espiritual do nosso tempo. Uma geração que idolatra o conforto, foge da dor, rejeita a verdade e vive de aparências. Que prefere o controle de uma maternidade fictícia à entrega sacrificial da maternidade real. Que chora por bonecos, mas mata crianças. Que promove encontros de mães de plástico enquanto crianças reais clamam por amor e abrigo. A verdade é que o bebê Reborn pode ser o símbolo de uma geração que perdeu a conexão com a vida. Jesus havia dito sobre o fim dos tempos: "O amor de muitos se esfriará!" (Mateus 24.12).

Finalmente, o culto aos bebês Reborn não é apenas uma patologia mental — mas uma perturbação espiritual. É o reflexo de um mundo que matou Deus no coração, e agora tenta preencher o vazio com fantasias: Bonecos viram filhos. Animais (dogs and cats) viram gente. Máquinas viram amigos confidenciais. Tudo para evitar o confronto com o que mais assusta: a dor da perda, o peso da ausência, o luto não elaborado, o caos da alma.

A Igreja de Cristo precisa responder a esse tempo com verdade e compaixão. Denunciar o engano, a anti-vida, o útero sem Deus; mas também oferecer o Evangelho como o único consolo verdadeiro. O Cristo ressurreto não oferece bonecos, mas vida real. Não oferece anestesia, mas cura. Não oferece fantasia, mas redenção. E o Espírito Santo, nosso Consolador, é suficiente para preencher o vazio que nenhum boneco, nenhum substituto, nenhum culto moderno pode curar. O mesmo Deus que ressuscita mortos pode ressuscitar corações vazios