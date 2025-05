Maio Amarelo: mês de prevenção de doenças renais em pets

A Coluna Animal dessa semana seguindo a linha de abordar os meses temáticos que envolvem os animais como outubro rosa, novembro azul e dezembro verde vai trazer o maio amarelo, cujo objetivo é alertar os tutores de pets sobre as possíveis doenças que podem acometer a saúde renal dos cães e gatos.

A veterinária Andressa Rosseto, especialista em nefrologia e urologia da Clínica nefropatas, orienta que os tutores podem evitar problemas renais de várias formas como por exemplo: fornecendo alimento de qualidade aos seus pets, fazendo check ups anuais que ajudam a identificar a doença renal no estágio inicial, tornando o prognóstico mais favorável. A médica veterinária também orienta que o tutor não deve medicar o animal por conta própria, em nenhuma hipótese, apenas sob orientação de médico veterinário, para que não haja uma sobrecarga de medicamento nos rins.

Os felinos costumam apresentar muitos problemas renais e urológicos, sendo assim Andressa Rossseto alerta que é importante que o tutor mantenha sua rotina, lave todos os dias os recipientes, repassando bem para não deixar cheiro. Que o gato tenha várias opções de potes, nos lugares onde costumam passar mais tempo, já que esses pets costumam ser muito metódicos no que diz respeito a alimentação e ingestão de água. Também é interessante o uso de fontes de água, já que os gatos apreciam água em movimento.

Quanto à prevenção das doenças renais em pets é possível já que eles emitem alguns sinais tais como vômito ou no caso de animais que são muito seletivos na hora de comer. Importante relatar para o veterinário caso o seu pet apresente esses comportamentos para que ele possa verificar se o pet se tornou paciente renal, alerta Andressa. E ainda pontua que mesmo com as facilidades dos dias de hoje em procurar um médico veterinário especialista, muitos tutores ainda têm resistência em procurar um tratamento para o seu pet assim que observa algum comportamento diferente no pet, o tratamento correto pode salvar seu animal já que a doença renal é ´progressiva, não tem cura mas tem controle.

Que tal aproveitar esse mês do maio Amarelo e levar seu pet ao médico veterinário para realizar check ups anuais? A prevenção de doenças sempre é a melhor opção para todos, para você, para o seu pet e para o veterinário, pense nisso!

Mariana Fraga Zwicker

Advogada e Ativista pelos direitos animais