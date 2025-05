Nunca é tarde: atleta bauruense campeão de jiu-jitsu aos 64 anos

SONHOS

Em agosto, Eder embarca para Vancouver, no Canadá, onde passará três semanas treinando com o filho, que hoje é instrutor da modalidade. A viagem marca mais um sonho a ser realizado: competir lado a lado com o filho em uma mesma competição.

Além disso, o atleta já tem outro objetivo definido: disputar o Mundial Master da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro (IBJJF), que será realizado no fim de agosto, novamente em Las Vegas. Apesar dos desafios financeiros para custear as viagens, Eder se diz resiliente - uma lição que aprendeu com o próprio esporte.