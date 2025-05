Bauru receberá Circuito Beach Tennis, o maior do país

LOCAL

O Bauru Tênis Clube possui duas arenas de beach tennis, a BTC e a JCNET, com um total de 8 quadras com dimensões profissionais e de alto padrão. O clube, inclusive, tem sido referência na região com a organização de competições internas (sócios) e opens, além de ser um polo de formação de novos jogadores, de todas as idades. O Jornal da Cidade e o JCNET são apoiadores de mídia.

O BTC fica na avenida José Vicente Aiello, 5-176, na Vila Serrão. O telefone (fixo) de contato da secretaria, com WhatsApp, é o 14 3235-0500.